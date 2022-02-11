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Песков призвал поддержать фигуристку Валиеву

11.02.2022, 12:55 |

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандальной ситуации на Олимпиаде в Пекине.

Песков призвал поддержать фигуристку Валиеву
  • Gettyimages.ru

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех её поддерживать. И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что Валиева покинула тренировку на Олимпиаде, закрыв лицо капюшоном.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин. 

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. 

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее в Кремле назвали недоразумением ситуацию с Валиевой.

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