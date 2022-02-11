В Кремле считают недоразумением ситуацию с фигуристкой Валиевой

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию с положительным тестом на допинг у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сейчас мы убеждены, что речь идёт о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определённые вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом Песков заявил, что в Кремле с огромным уважением относятся к WADA и МОК и призвали дождаться завершения разбирательств по делу Валиевой.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что в Минспорта продолжат оказывать необходимую поддержку Валиевой.