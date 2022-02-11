В Минспорта продолжат оказывать необходимую поддержку Валиевой

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации полностью проинформировано о ситуации, связанной с обнаружением запрещенного препарата по результатам анализа допинг-пробы, которую РУСАДА взяло в декабре 2021 года у спортсменки сборной команды России по фигурному катанию Камилы Валиевой. Информация о получении положительного результата исследования допинг-пробы поступила 8 февраля», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что среди главных аспектов антидопинговой политики министерства — защита прав чистых атлетов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Кроме того, по его словам, ведомство находится в постоянном контакте с российской делегацией на Играх.

«Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев», — добавил Матыцин.

При этом он подчеркнул, что Россия проявляет нулевую терпимость к любым нарушениям антидопинговых правил, а все допинг-пробы направляются в независимые зарубежные лаборатории.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская предположила, как запрещённый препарат мог оказаться в организме Валиевой.