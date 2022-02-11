Вайцеховская предположила, как запрещённый препарат мог оказаться в организме Валиевой

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская предположила, как запрещённый препарат мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Пока суд да дело, ещё одна версия о том, каким образом запрещённый препарат мог оказаться в пробе фигуристки. Вся отечественная государственная медицина (то есть ФМБА, под чьей эгидой сейчас находится весь отечественный спорт) продолжает жить по методичкам Минздрава. Поэтому и получают врачи сборных исключительно те препараты, которые им рекомендует Минздрав. Например, в подростковом возрасте, когда начинается пубертат, у детей нередко возникают признаки ишемической болезни. Те самые «проблемы с сердцем», которые прекрасно знакомы всем профессиональным тренерам, но сильно пугают неспортивных врачей», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, при данном заболевании среди прочих препаратов Минздрав как раз рекомендует триметазидин, который и был обнаружен в пробе Валиевой. При этом корреспондент подчеркнула, что препарат толком ни на что не влияет.

«Повторяю, это всего лишь версия. Но, если думать сейчас не о том, как «отскочить», а о том, как избежать в дальнейшем, мне думается, что хорошо бы подойти к вопросу с пристрастием. Проблема-то тут явно не в 15-летней девочке, хотя именно её сейчас склоняют на каждом углу», — добавила журналист RT.

Ранее сообщалось, что интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая фирма.