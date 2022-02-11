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«Матч ТВ»: интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая фирма

11.02.2022, 10:53 |

Стало известно, кто в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Матч ТВ»: интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая фирма
  • Legion-Media

Как сообщает «Матч ТВ», это будет делать швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd.

Прежде данная компания представляла Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также при рассмотрении апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Играх.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. 

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. 

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что журналист британского издания спросил у Валиевой после тренировки, принимала ли она допинг.

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