«Матч ТВ»: интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая фирма

Как сообщает «Матч ТВ», это будет делать швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd.
Прежде данная компания представляла Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также при рассмотрении апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Играх.
11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.
Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.
При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.
Ранее сообщалось, что журналист британского издания спросил у Валиевой после тренировки, принимала ли она допинг.