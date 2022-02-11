«Матч ТВ»: интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая фирма

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Стало известно, кто в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщает «Матч ТВ», это будет делать швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd.

Прежде данная компания представляла Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также при рассмотрении апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Играх.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что журналист британского издания спросил у Валиевой после тренировки, принимала ли она допинг.