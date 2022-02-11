Журналист британского издания спросил у Валиевой, принимала ли она допинг

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Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай задал вопрос российской фигуристке Камиле Валиевой, принимала ли она запрещённые препараты.

Как сообщает «Матч ТВ», журналист задал вопрос в микст-зоне после тренировки Валиевой.

«Ты принимала допинг? Ты чиста?» — спросил Аль-Самаррай.

Спортсменка же прошла мимо представителей СМИ, закрывая лицо кофтой.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев предположил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вряд ли опубликует мотивировочную часть решения по снятию отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.