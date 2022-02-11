Журналист британского издания спросил у Валиевой, принимала ли она допинг

Как сообщает «Матч ТВ», журналист задал вопрос в микст-зоне после тренировки Валиевой.
«Ты принимала допинг? Ты чиста?» — спросил Аль-Самаррай.
Спортсменка же прошла мимо представителей СМИ, закрывая лицо кофтой.
11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.
Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.
При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.
Ранее спортивный юрист Артём Пацев предположил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вряд ли опубликует мотивировочную часть решения по снятию отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.