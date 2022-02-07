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«Условия на рубеже были идеальными»: почему российские биатлонистки не удивили в индивидуальной гонке на Играх в Пекине

«Условия на рубеже были идеальными»: почему российские биатлонистки не удивили в индивидуальной гонке на Играх в Пекине
07.02.2022, 17:19 | Борислав Головин

Российские биатлонистки не сумели завоевать медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Хорошие шансы на попадание в тройку имела Кристина Резцова, но два промаха на третьем рубеже не позволили ей подняться выше девятого места. Ульяна Нигматуллина не закрыла половину из 20 мишеней и заняла 78-ю строчку в итоговом протоколе. Светлана Миронова показала слабый ход, а Евгения Буртасова не порадовала ни работой на рубежах, ни высокой скоростью.

«Условия на рубеже были идеальными»: почему российские биатлонистки не удивили в индивидуальной гонке на Играх в Пекине
  • Светлана Миронова в ходе индивидуальной гонки
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

Российские биатлонисты удачно начали Олимпиаду — в субботу они впервые в истории завоевали медаль Игр в смешанной эстафете. А в понедельник состоялась первая личная гонка, индивидуалка у женщин. Отечественная команда была представлена Ульяной Нигматуллиной, Светланой Мироновой, Кристиной Резцовой и Евгенией Буртасовой.

Тренерский штаб при выборе состава логично оставил в запасе быструю, но ненадёжную на рубежах Ирину Казакевич. Зато свой шанс получила Буртасова. В текущем сезоне она не попала в основную сборную, однако благодаря успешному выступлению на Кубке IBU уроженку Кемеровской области определили в олимпийский резерв, а коронавирус у Валерии Васнецовой позволил ей приехать в Пекин. К тому же всего две недели назад Евгения выиграла индивидуалку на чемпионате Европы в Арбере.

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Главные надежды болельщики возлагали на Нигматуллину, которая в этом виде дважды попала в топ-10 на этапах Кубка мира. Ульяна пусть и не блещет ходом, зато способна точно стрелять, что особенно важно в гонке, где каждый промах наказывается минутой штрафа.

В этом плане рассчитывать на Резцову было сложнее, ведь она регулярно допускает осечки на огневых рубежах. Тем не менее сбрасывать Кристину со счетов не стоило. В индивидуалке на стартовом этапе КМ в Эстерсунде она не закрыла лишь одну мишень и заняла восьмую строчку. Правда, в условиях сильного ветра в Пекине повторить это достижение было непросто.

Однако Кристина в очередной раз подтвердила, что сейчас она — сильнейшая в составе сборной России, и едва не взяла медаль в непрофильном для себя виде. Нельзя не порадоваться хорошей стрельбе Резцовой. Она допустила всего два промаха и по этому показателю стала лучшей в команде. Причём три рубежа удалось пройти на «ноль».

Но не испытывать чувства досады от выступления 25-летней спортсменки сложно, ведь она имела реальные шансы не просто на медаль, а на победу. Кристина идеально справилась со стрельбой на первых стойке и лёжке и пришла на вторую лёжку, имея отличную возможность выйти в лидеры. Она уверенно закрыла три мишени, а дальше допустила два обиднейших промаха, которые помешали ей подняться на пьедестал. Тем более что на заключительном рубеже биатлонистка вновь выбила «ноль» и ушла на дистанцию с минутным отставанием от Дениз Херманн, которая в итоге завоевала золото.

Понимая, что в тройку попасть уже нереально, Кристина на последнем круге бросила работать и закончила гонку девятой. Это не помешало ей опять попасть в число самых быстрых девушек. Она показала шестой ход и уступила лучшей по этому показателю Тириль Экхофф 50,8 секунды. Остаётся порадоваться отличной функциональной готовности лидера сборной, у которой есть всё, чтобы в оставшихся личных гонках взять хотя бы одну награду.

«Сегодня была идеальная погода, чтобы стрелять «ноль». Очень обидно из-за двух промахов на третьем рубеже. Просто узнаю, в чём была ошибка, и сделаю выводы. Не более. Мне обидно, и я зла на себя. Но дальше сегодняшнего дня эти чувства не уйдут», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

А вот остальные россиянки поводов для оптимизма не дали. В первую очередь это касается Нигматуллиной, от которой ждали удачной работы на огневых рубежах. Увы, она абсолютно не справилась с задачей. Сложно объяснить чем-то десять промахов. Обычно надёжная Ульяна — худшая по этому показателю среди всех 86 финишировавших биатлонисток.

Вероятно, на Олимпиаде она пока не справляется с психологическим давлением — в смешанной эстафете Нигматуллина промахнулась пять раз и едва не зашла на штрафной круг. На этот раз количество помарок на стрельбище увеличивалось по нарастающей: одна, две, три, четыре.

«Условия на рубеже были идеальными. Они оказались почти такими же, как на пристрелке. Только ветер чуть уменьшился. Я начала с одного промаха на первом рубеже, поскольку пошло смещение из-за ослабления ветра. Хотя отрабатывала аккуратно. Дальше началось что-то непонятное для меня. Сделала выводы после первого рубежа и потом стреляла с небольшим выносом вправо», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

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При этом Нигматуллина показала неплохую скорость. Она продемонстрировала 11-й ход и лишь полминуты проиграла Резцовой. Но провал на рубежах отбросил её на итоговое 78-е место с почти десятиминутным отставанием от Херманн.

Миронова, напротив, почти справилась со стрельбой, но оказалась не слишком быстра на дистанции. Три осечки в гонке с четырьмя рубежами для неё — отличный результат. В текущем сезоне она только раз отработала лучше: в пасьюте на этапе КМ в Анси, где не закрыла одну мишень. Но скорость к некогда одной из самых быстрых россиянок так и не вернулась. Даже Нигматуллиной в этом компоненте она уступила более минуты, а Экхофф — почти три. Как итог — 23-я позиция.

Провалила индивидуалку и Буртасова. К сожалению, в понедельник стало очевидно: неожиданный перелёт в Китай и нервотрёпка с документами негативно сказались на ней.

На Олимпийских играх она пока абсолютно неконкурентоспособна. Это касается как скорости на дистанции, так и стрельбы. В пассиве Евгении 61-й ход и шесть незакрытых мишеней. И если на первых двух рубежах она допустила один промах, то на оставшихся — пять. Как результат — итоговое 77-е место.

Отстрелять на «ноль» в индивидуальной гонке смогла только одна биатлонистка — украинка Ирина Петренко, занявшая 11-ю строчку. Во многом неожиданную победу одержала бывшая лыжница Херманн. Её сильной стороной всегда считался ход, но никак не работа на рубежах. Однако на этот раз она лишь раз промахнулась на второй лёжке и к бронзе Игр в Сочи в лыжных гонках добавила золото в биатлоне.

Всего одну осечку допустила и француженка Анаис Шевалье-Буше, уступившая немке 9,4 секунды. А лидеру общего зачёта КМ Марте Ройселанн даже два промаха не помешали подняться на третью позицию. Белоруска Динара Алимбекова (олимпийская чемпионка Пхёнчхана в эстафете) могла одержать победу, но осечка на заключительной стойке не позволила ей подняться выше пятого места.

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