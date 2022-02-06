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Каминский рассказал, почему сборная России упустила золото смешанной эстафеты на ОИ

Каминский рассказал, почему сборная России упустила золото смешанной эстафеты на ОИ
06.02.2022, 01:33 |

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал бронзовые медали в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Обидно. Эдик ошибся, полез первым. На спуске надо было сидеть хотя бы вторым. Может, и третьим. Но нет у него такого опыта», — цитирует Каминского «Спорт-Экспресс».

По словам Каминского, Латыпов перед стартом гонки говорил, что в случае контактной борьбы во время финишного спурта надо будет отдать лидерство, однако в гонке не сделал этого.

При этом тренер подчеркнул, что биатлонист находится в прекрасном физическом состоянии. 

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у него много вопросов к группе Крамера по итогам скиатлона на ОИ.

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