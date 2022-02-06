Губерниев считает, что Буртасова может принести России медаль в индивидуальной гонке

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о грядущей индивидуальной гонке по биатлону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Надеюсь на медаль в индивидуальной гонке. Нужно точно стрелять. Кто сделает ноль, тот и победит. Я ставлю на Буртасову! На новенького, так сказать», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Евгения Буртасова, которая заменила в составе сборной России заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову, вошла в состав сборной России на индивидуальную гонку, которая пройдёт 7 февраля. Также в этом соревновании примут участие россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.