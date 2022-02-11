Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 тыс. м на ОИ

25-летний спортсмен финишировал с результатом 12 минут 30,74 секунды, установив мировой рекорд на данной дистанции.
Второе место занял нидерландец Патрик Руст с отставанием 13,85 секунды, а тройку лучших замкнул итальянец Давиде Гьотто (+15,24).
Россиянин Александр Румянцев стал пятым (+20,59).
Для ван дер Пула это уже второе золото на Олимпиаде в Пекине. Он также выиграл забег на 5 тыс. м.
Ранее сообщалось, что российская конькобежка Наталья Воронина расплакалась после выступления на дистанции 5 тыс. м на ОИ-2022.