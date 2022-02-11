Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 тыс. м на ОИ

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Швед Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль на дистанции 10 тыс. м в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине.

25-летний спортсмен финишировал с результатом 12 минут 30,74 секунды, установив мировой рекорд на данной дистанции.

Второе место занял нидерландец Патрик Руст с отставанием 13,85 секунды, а тройку лучших замкнул итальянец Давиде Гьотто (+15,24).

Россиянин Александр Румянцев стал пятым (+20,59).

Для ван дер Пула это уже второе золото на Олимпиаде в Пекине. Он также выиграл забег на 5 тыс. м.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Наталья Воронина расплакалась после выступления на дистанции 5 тыс. м на ОИ-2022.