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Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 тыс. м на ОИ

11.02.2022, 13:02 |

Швед Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль на дистанции 10 тыс. м в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине.

Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 тыс. м на ОИ
  • Gettyimages.ru

25-летний спортсмен финишировал с результатом 12 минут 30,74 секунды, установив мировой рекорд на данной дистанции.

Второе место занял нидерландец Патрик Руст с отставанием 13,85 секунды, а тройку лучших замкнул итальянец Давиде Гьотто (+15,24).

Россиянин Александр Румянцев стал пятым (+20,59).

Для ван дер Пула это уже второе золото на Олимпиаде в Пекине. Он также выиграл забег на 5 тыс. м.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Наталья Воронина расплакалась после выступления на дистанции 5 тыс. м на ОИ-2022.

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