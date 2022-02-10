Конькобежка Воронина расплакалась после выступления на дистанции 5000 м на ОИ-2022

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Российская конькобежка Наталья Воронина поделилась эмоциями после своего выступления на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине.

«Понимаю, что для себя пробежала хорошо, но недостаточно для тройки призёров. Каждый старт ждала, когда придёт то состояние, которое у меня было в прошлом году, но к старту я этого не ощущала», — сказала Воронина в эфире «Матч ТВ» со слезами на глазах.

По её словам, в текущем сезоне она не ощущает тех же эмоций на соревнованиях, которые у неё были раньше.

«Да, это неплохое время, но это не моё время», — добавила Воронина.

Воронина заняла шестое место на Играх в Пекине. Она является рекордсменкой мира в данной дисциплине и чемпионкой мира 2020 года.

Ранее сообщалось, что нидерландская конькобежка Ирене Схаутен стала двукратной чемпионкой ОИ-2022 в Пекине.