Нидерландская конькобежка Схаутен стала двукратной чемпионкой ОИ-2022 в Пекине

29-летняя спортсменка финишировала с результатом 6 минут 43,510 секунды, установив олимпийский рекорд.
Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман с отставанием на 4,67 секунды. Тройку лучших замкнула чешка Мартина Сабликова (+6,58).
Россиянка Наталья Воронина, которая является рекордсменкой мира, в данной дисциплине стала лишь шестой (+13,48).
Схаутен на этих Играх уже побеждала на дистанции 3000 метров.
Ранее сообщалось, что американские фристайлисты завоевали золото в лыжной акробатике в миксте на ОИ-2022.