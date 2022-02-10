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Нидерландская конькобежка Схаутен стала двукратной чемпионкой ОИ-2022 в Пекине

10.02.2022, 16:18 |

Представительница Нидерландов Ирене Схаутен завоевала золото в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине.

Нидерландская конькобежка Схаутен стала двукратной чемпионкой ОИ-2022 в Пекине
  • ©David Ramos/Getty Images

29-летняя спортсменка финишировала с результатом 6 минут 43,510 секунды, установив олимпийский рекорд.

Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман с отставанием на 4,67 секунды. Тройку лучших замкнула чешка Мартина Сабликова (+6,58).

Россиянка Наталья Воронина, которая является рекордсменкой мира, в данной дисциплине стала лишь шестой (+13,48).

Схаутен на этих Играх уже побеждала на дистанции 3000 метров.

Ранее сообщалось, что американские фристайлисты завоевали золото в лыжной акробатике в миксте на ОИ-2022.

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