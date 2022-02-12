Цветков заявил, что во время спринта ощущал недостаток кислорода

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Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на Олимпиаде в Пекине.

«Безусловно, я понимал, что сегодня нужно занять высокое место, чтобы в пасьюте иметь хорошую позицию. С этой мыслью и выходил на гонку. Сегодня изменилась погода, чувствовался недостаток кислорода. Все видели, что на финише я очень долго лежал. Голова шла кругом», — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

Он выразил надежду, что в гонке преследования, которая состоится 13 февраля, будет лучше себя чувствовать. Также спортсмен признался, что испытал разные эмоции от спринта и индивидуальной гонки, хотя итоговый результат и такой же.

«Я уже всё это пережил. Второй раз четвёртое место меня уже так не выбьет. Сегодня гонка была для тех, кто хорошо себя чувствует на трассе», — добавил Цветков.

Цветков занял четвёртое место в спринте. Он не промахнулся ни разу и отстал от лидера на 40,6 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё с результатом 24 минуты 0,4 секунды.

Для Цветкова это уже второй случай, когда он становится четвёртым в Пекине. До этого Максим оказался в шаге от медали в индивидуальной гонке.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал великолепным результат Цветкова в спринте.