Женская эстафета в лыжах, мужской спринт в биатлоне и три претендента на медаль в коньках: анонс 8-го дня Игр в Пекине

| Борислав Головин

В субботу, 12 февраля, на пекинской Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград. Россияне имеют возможность завоевать медали сразу в нескольких видах. В лыжных гонках в эстафете за победу с обескровленными норвежками поборются Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В биатлоне Александр Логинов постарается подняться на пьедестал в коронной для себя дисциплине — спринте. А 21-летний конькобежец Артём Арефьев попытается удивить на дистанции 500 м.

Биатлон: надежда на Логинова

В субботу на Олимпиаде будет разыгран очередной комплект наград в биатлоне. Мужчины поборются за попадание в первую тройку в спринте. Сборная России в этой гонке будет представлена Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым, Максимом Цветковым и молодым дебютантом Даниилом Серохвостовым. Ожидаемо не нашлось места в составе Кариму Халили, который не слишком удачно выступил в индивидуалке.

Главные надежды болельщиков связаны с самым опытным спортсменом в команде — Логиновым. Для уроженца Саратова данная дисциплина является коронной. Именно в ней в 2020-м он завоевал единственное в карьере золото ЧМ, а годом ранее на первенстве планеты в Эстерсунде стал вторым. Если же брать подиумы на КМ, на спринт пришлось семь попаданий туда из 15. В текущем сезоне он и вовсе одержал победу на этапе в Оберхофе. Старт Игр продемонстрировал: Александр находится в потрясающей форме. А потому всё будет зависеть от того, справится ли он с нервами на огневых рубежах.

То же самое касается Латыпова, который после выхода с карантина не может стабилизировать стрельбу. В текущем розыгрыше КМ Эдуард также поднимался на пьедестал в спринте, завоевав серебро в Анси. Серохвостов ограничился одним попаданием в топ-10. А Цветков в рамках турнира пробежал эту гонку дважды, и оба раза не слишком удачно.

Конкуренция у отечественных биатлонистов будет серьёзная. Хороший результат способны показать норвежцы, в особенности действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине Йоханнес Бё, французы во главе с лидером общего зачёта КМ и победителем индивидуалки Кентеном Фийоном Майе и швед Себастиан Самуэльссон, выигравший два спринта в Эстерсунде.

Лыжные гонки: шанс на победу

Обязаны подниматься на пьедестал и лыжницы в эстафете 4 по 5 км. В последние годы данный вид считался не слишком удачным для страны. На протяжении 12 лет россиянки оставались в нём без олимпийских медалей. И лишь в Пхёнчхане грустную серию наконец удалось прервать. Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли третье место. В прошлом году на ЧМ в Оберстдорфе получилось сделать шаг вперёд уже с Татьяной Сориной и Яной Кирпиченко в составе — серебро.

А в декабре на этапе КМ в Лиллехаммере окончательно сформировался новый «золотой» ростер, когда компанию Непряевой, Ступак и Сориной составила 20-летняя на тот момент Вероника Степанова. Молодая дебютантка не только не ослабила команду, но и на последнем этапе убежала от именитых соперниц и принесла отечественной сборной первую победу в женской эстафете за 17 лет.

Неудивительно, что в Пекине тренерский штаб не стал делать замен. Непряева постарается завоевать вторую медаль ОИ-2022, а её партнёрши — первую. И у них есть все шансы даже одержать победу. На руку четвёрке пойдут кадровые проблемы главного фаворита Норвегии. Скандинавки из-за коронавируса лишились Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво и, по информации СМИ, даже намеревались пригласить биатлонистку Тириль Экхофф. В итоге до подобного эксперимента дело не дошло, и компанию двукратной чемпионке Игр в Китае Терезе Йохауг составят Тириль Венг, Хелене Марие Фоссесхолм и Рагниль Хага.

На медали также претендуют Швеция с Фридой Карлссон и Эббой Андерссон в составе, занимающими первое и четвёртое места в дистанционном зачёте КМ, и Финляндия с призёрами классической гонки на 10 км Кертту Нисканен и Кристой Пярмякоски, способными идеально отработать короткие участки в 5 км.

globallookpress.com

© Marius Simensen/Keystone Press Agency

Фигурное катание: старт в танцах на льду

Первый личный турнир в фигурном катании на Олимпиаде завершился неудачей россиян. У мужчин лучший из наших Евгений Семененко стал лишь восьмым. Зато в танцах на льду претендуют на призы сразу два отечественных дуэта: Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.

Их главные соперники — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Четырёхкратные чемпионы мира на единственных ОИ в карьере в Пхёнчхане довольствовались серебром, а потому в этом сезоне сделали ставку на подготовку к главному событию. Они ограничились выступлением на этапах Гран-при в Турине и Гренобле, которые уверенно выиграли. Но Синицина и Кацалапов там не лёд не вышли.

На первенство континента в Таллине не приехали уже французы. Таким образом, их пути с главными оппонентами впервые за долгое время пересекутся непосредственно в Пекине. А Степанова и Букин постараются воспользоваться ошибками конкурентов и преподнести сюрприз.

Конькобежный спорт: вера в первую медаль

Отечественных конькобежцев можно назвать одними из главных неудачников Олимпиады в Пекине. Разыграны уже шесть комплектов наград, а они ещё не взяли ни одной, хотя, по прогнозам RT, должны в общей сложности шесть раз подняться на пьедестал. Спринтерские дистанции 500 м, пожалуй, последняя возможность добиться успеха.

У мужчин лучшим здесь долгое время был Павел Кулижников. Он до сих пор является обладателем мирового рекорда и трёхкратным чемпионом планеты на отдельных дистанциях в данном виде. Но так вышло, что в лучшие годы уроженец Воркуты оказался лишён возможности выступить на Олимпиаде. В Сочи он не поехал, поскольку отбывал двухлетнюю дисквалификацию за обнаружение в его организме запрещённого препарата. А в Пхёнчхан главного фаворита не пригласили из-за наличия допинговой истории.

Теперь же, когда шанс дебютировать на ОИ представился, Павел находится не в лучшей форме. После перенесённого коронавируса он так и не набрал былые кондиции и даже не сумел пробиться на Игры в своём любимом виде. Некогда непобедимый конькобежец довольствовался ролью запасного.

Зато приятно удивить способен 21-летний Артём Арефьев. Молодой спортсмен из Череповца вихрем ворвался на взрослый уровень и в текущем сезоне КМ взял три серебра: дважды — в Ставангере и один раз — в Солт-Лейк-Сити. Именно он занимает наиболее высокое место среди соотечественников в зачёте турнира — пятое. Вслед за ним располагается Виктор Муштаков, одержавший победу в Калгари. Тогда он опередил и лидера зачёта КМ Лорана Дюбрёя и сильного японца Яму Мураками. Атлеты из Страны восходящего солнца традиционно сильны в этой дисциплине. На медали, помимо Мураками, будут претендовать Ватару Моришиге и Тацуя Шинама.

РИА Новости

© Денис Костюченко

Хоккей: последний матч группового этапа для России

Перед началом Олимпийских игр многие предполагали, что матч между мужскими сборными России и Чехии станет определяющим в борьбе за первое место в группе B и прямую путёвку в четвертьфинал. На деле подопечные Алексея Жамнова после побед над Швейцарией и Данией гарантировали лидерство. Соперник, напротив, пока выступает очень неудачно: сенсационное поражение от датчан и тяжёлая виктория над швейцарцами в серии буллитов.

«Красная машина» имеет отличную возможность продлить удачную серию в Китае и постарается вновь не пропустить. «Сухая» серия Ивана Федотова на ОИ составляет уже 120 минут. В свою очередь, чехи попытаются взять реванш за осечку в полуфинале Олимпиады в Пхёнчхане — 0:3.

А женская сборная России проведёт четвертьфинальный матч с Швейцарией и постарается во второй раз подряд пробиться в четвёрку сильнейших команд Олимпиады. Любопытно, что в Пхёнчхане подопечные Евгения Бобарико на аналогичной стадии турнире также не оставили шансов альпийкам — 6:2 и впоследствии едва не взяли дебютные медали, в упорном противостоянии уступив с перевесом в одну шайбу Финляндии.

В Пекине отечественный коллектив Швейцарию тоже обыгрывал. В стартовой встрече он добился успеха благодаря хет-трику Полины Болгаревой — 5:2. Ещё раз огорчить соперника будет сложно из-за вспышки коронавируса, выбившей из строя целый ряд лидеров. В том числе на карантин вынуждена была отправиться Болгарева. А за пару дней до игры положительный тест сдала защитник Мария Печникова. К счастью, хоккеистки постепенно возвращаются в состав. В субботу смогут выйти на лёд Ольга Сосина и Екатерина Николаева.

Кёрлинг: две ключевые встречи

Мужскую сборную России по кёрлингу в субботу ждёт день отдыха, зато женская проведёт сразу два матча с соперницами из Азии — Южной Кореей и Японией. Для команды под руководством скипа Алины Ковалёвой их можно назвать ключевыми, ведь она ранее потерпела поражения от США и Швейцарии.

Следующие соперники — вполне сопоставимые по классу. В активе обоих коллективов по одной осечке и победе. Если россиянки не хотят потерять надежду на попадание в топ-4 группового этапа и выход в полуфинал, то обязаны брать верх.

© Catherine Ivill/Getty Images

Прыжки на лыжах с трамплина: шанс на сенсацию

Прыжки на лыжах с трамплина долгое время воспринимались отечественными болельщиками как абсолютно безнадёжный вид, в котором россияне выполняют роль статистов. Однако сенсационное серебро в командном первенстве дало повод взглянуть на него иначе.

Сотворить новое чудо в прыжках с большого трамплина будет непросто. Однако в квалификации россияне вновь сумели удивить. Данил Садреев показал пятый результат, Евгений Климов — 13-й, Роман Трофимов — 16-й, а Михаил Назаров — 21-й. Не исключено, что первый сотворит очередную сенсацию, тем более на нормальном трамплине он замкнул топ-8.

Основная борьба развернётся между двукратным олимпийским чемпионом в данном виде Мирославом Стохом, который в Пекине пока остаётся без наград, и одним из сильнейших на данный момент прыгунов мира Рею Кобаяси, выигравшим соревнования на нормальном трамплине.

Сноуборд: дебют на Олимпиаде

В сноуборде впервые в истории зимних ОИ будут разыграны награды в командных соревнованиях по сноуборд-кроссу. Россияне сумели завоевать одну квоту. Страну представят Даниил Донских и Кристина Пауль, до того неудачно выступившие в личных соревнованиях. В паре они тоже не блистали, например, на единственном в нынешнем розыгрыше КМ старте в Монтафоне заняли девятое место. А на прошлогоднем ЧМ в Идре Пауль вместе с Даниилом Дилманом не сумели выйти в полуфинал, как и Андрей Анисимов и Юлия Лаптева.

Скелетон: без шансов на награды

Практически никаких шансов на медали нет и у российских скелетонисток. Планировалось, что достойно проявит себя Елена Никитина, однако она по итогам первых двух попыток идёт лишь 18-й. Не лучшим образом выступают и две её соотечественницы Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова, располагающиеся на 13-й и 15-й строчках соответственно.

А главную сенсацию со знаком плюс преподнесла Жаклин Нарракотт. Австралийка, в текущем сезоне КМ лишь раз поднявшаяся на подиум и занявшая 17-е место в общем зачёте, идёт первой, опережая и немок Ханну Найзе и Тину Херман, и обладательницу Большого хрустального глобуса Кимберли Бос.