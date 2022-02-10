Сборная Норвегии хотела пригласить биатлонистку Экхофф для участия в эстафете на ОИ-2022

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Сборная Норвегии по лыжным гонкам из-за недобора спортсменок хотела пригласить биатлонистку Тириль Экхофф в эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

«Мы действительно рассматривали вариант с приглашением Экхофф. Ни для кого не секрет, что половина нашей эстафетной команды осталась дома», — заявил тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен.

Наставники биатлонистки не отпустили её на лыжные гонки из-за плотного графика на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Норвегии имеет проблемы с составом на эстафету из-за того, что Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво сдали положительные тесты на коронавирус перед отправкой в Пекин.

Ранее Клебо назвал Большунова главным фаворитом в мужской разделке на ОИ-2022.