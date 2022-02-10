Клебо назвал Большунова главным фаворитом в мужской разделке на ОИ-2022

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо назвал фаворитов в мужской разделке на Олимпиаде в Пекине.

«Безусловно, завтра в фаворитах Нисканен и Большунов. Нам нужно будет провести лучший день, какой только может быть, и это очень тяжело», — сказал Клебо на пресс-конференции.

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

В скиатлоне золотую медаль выиграл россиянин Александр Большунов. Серебро завоевал его соотечественник Денис Спицов.

Ранее Спицов заявил, что Большунов очень строго относится к дистанции, его редко видно в Олимпийской деревне.