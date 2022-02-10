Спицов: Большунов очень строго относится к дистанции, его редко видно в деревне

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Серебряный призёр Олимпиады Денис Спицов высказался об олимпийском чемпионе Александре Большунове.

«Общались ли мы с Большуновым на следующий день после гонки? Саня очень строго относится к дистанции. Его даже редко видно в деревне, бегает один, живёт один. Он не пускает никого в комнату», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что Большунов — удивительный человек. По мнению лыжника, его партнёр по команде может перевернуть всё с ног на голову.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине в скиатлоне победу праздновал россиянин Александр Большунов, его соотечественник Денис Спицов стал серебряным призёром.

Ранее директор Росгвардии досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову.