Губерниев раскритиковал Тутберидзе за отказ комментировать ситуацию с Валиевой

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал позицию, которую заняли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренеры Камилы Валиевой в вопросе о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки.

«И федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми в этом вопросе. Им нужно объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. А молчание — это плохо. В начале Этери Георгиевна говорит, что слухи не комментирует. Слухи — окей, но сейчас есть положительная проба. Её мы также не комментируем. Камиле 15 лет, за неё должны говорить федерация и тренеры. Иначе мы неубедительны. Надеюсь на комментарии с нашей стороны. Поскольку прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. При этом МОК и ISU обжалуют в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее Слуцкая призвала молча поддержать Валиеву и не комментировать ситуацию с её допинг-пробой.