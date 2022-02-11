Слуцкая призвала молча поддержать Валиеву и не комментировать ситуацию с её допинг-пробой

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Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая призвала общественность воздержаться от каких-либо заявлений относительно ситуации с обнаружением допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«В последние дни многие журналисты звонят мне, спрашивают о Камиле Валиевой, пытаются выяснить, как обстоят дела на самом деле, строят свои догадки. Стоп! Давайте, пока не будет каких-либо официальных решений, просто помолчим и пожелаем Камиле удачи. К сожалению, ни от нас, ни от СМИ не зависит в этой ситуации ничего, потому нет смысла разводить панику. Давайте мысленно поддержим нашу девушку, пожелаем ей удачи от всей души! Собраться, не обращая ни на кого внимания, и работать, пройти через эту ситуацию, достойно выступить на максимуме своих возможностей! Камила несомненно достойна олимпийского золота, об этом уже знает весь мир», — написала Слуцкая в своём Instagram.

После победы сборной России, в составе которой была Валиева, в командном турнире на Играх-2022, стало известно, что в прошлогодней пробе 15-летней спортсменки был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Решение о возможном отстранении фигуристки примет выездная панель CAS. Если Валиеву дисквалифицируют, то Россия лишится золота в командном турнире.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену решения РУСАДА отстранить Валиеву.