Отсутствие рокировок, проблемы в атаке и второй «сухарь» Федотова: что нужно знать о победе России над Данией на ОИ

| Сергей Стариков

Сборная России одержала победу над командой Дании в матче хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, однако выступление отечественных хоккеистов получилось неоднозначным. Уверенная игра голкипера Ивана Федотова вновь помогла оставить свои ворота в неприкосновенности, но недостаток оригинальных идей и склонность к простым решениям не позволили подопечным Алексея Жамнова выиграть увереннее.

Доверие тренерского штаба

После не самого яркого старта на турнире можно было ожидать, что тренерский штаб решит перетасовать звенья и попытаться найти более удачные сочетания хоккеистов. В частности, экс-форвард «Вашингтона» Андрей Николишин ожидал изменений в первой тройке, где не слишком гармонично смотрелся Никита Гусев. Да, по части креатива экс-форвард «Нью-Джерси Девилз» может дать фору многим, но не обладает высокой скоростью. С учётом ставки на агрессивный, силовой хоккей, Вадиму Шипачёву и Михаилу Григоренко могло быть комфортнее с более прямолинейным, но быстрым нападающим, способным на рывке завезти шайбу в чужую зону, после чего отдать её созидателям.

Однако сам Жамнов не произвёл ни одного изменения в составе, оставив нетронутой даже вратарскую линию. Логично было ожидать, что в противостоянии с не самой звёздной Данией шанс проявить себя получит либо Александр Самонов, либо Тимур Билялов, однако с первых минут на льду появился один из главных героев предыдущей встречи — Иван Федотов.

Состав на матч с датчанами! Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, прямая трансляция на Первом ✊

⠀#Beijing2022pic.twitter.com/9tWChO8teu — Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2022

Сложности с созиданием

Но если ставка на голкипера ЦСКА вновь оправдала себя, то атакующие хоккеисты не сумели оправдать доверие тренерского штаба. Как и в предыдущей встрече, игра сборной России в нападении оставляла желать лучшего, а по-настоящему острых моментов у ворот Фредерика Дикова было не так уж много. Причины всё те же — колоссальное количество брака и отсутствие оригинальных идей в завершающей стадии. По большому счёту удивить датчан нестандартными действиями могли лишь представители первой тройки, в то время как остальные старались действовать пусть и в быстром темпе, но попроще. И зачастую этого было недостаточно, чтобы застать врасплох подопечных Хайнца Элерса.

В первом периоде россияне исполнили всего шесть бросков по воротам соперника, продемонстрировав крайне невнятную игру впереди. И если бы не обилие удалений в составе датчан во второй 20-минутке, всё могло бы завершиться не так благополучно. Но несдержанность скандинавов помогла подопечным Жамнова переломить ход встречи, почувствовать уверенность в себе и впоследствии использовать ошибку подуставших противников. Диков и Маркус Лауридсен помешали друг другу в моменте с набросом Егора Яковлева, а Дмитрий Воронков и Антон Слепышев смогли быстро довести шайбу до Павла Карнаухова. Центрфорвард здорово разобрался в эпизоде и оставил голкипера не у дел.

Простота в решениях

Тем не менее за исключением нескольких эпизодов игра сборной России в нападении оставляла желать лучшего. При этом проблемы начинались ещё при выходе из зоны. Отечественные защитники также предпочитали действовать предельно просто и безопасно, выводя шайбу через борт. Это позволяло до минимума снизить риск перехватов и возникновения опасных набегов на ворота Федотова, но в то же время сильно ограничивало потенциал команды в атаке.

Второй матч лишь подтвердил тот факт, что поиски идеальных сочетаний спецбригад пока не окончены. Если в матче со Швейцарией у россиян было не так много шансов поиграть в большинстве, то в противостоянии с Данией их было предостаточно. В общей сложности на протяжении половины периода подопечные Жамнова имели на льду на одного хоккеиста больше, но за это время ни разу не сумели огорчить Дикова. Порой вратарь действовал выше всяких похвал, но это вряд ли можно считать оправданием. Создать что-то опасное в непосредственной близости от ворот не получалось, а дальние броски Вячеслава Войнова от синей линии были недостаточно точными.

Да, в неравных составах отечественные хоккеисты нередко беспокоили голкипера оппонента, что в конечном счёте помогло им достичь отметки в 33 попадания в створ. Но в данном случае статистика смотрится так же обманчиво, как и итоговый результат на табло. Ведь не стоит забывать, что второй гол был оформлен уже после того, как Элерс снял вратаря и выпустил шестого полевого.

Уверенность Федотова

По окончании двух матчей группового этапа претензии трудно предъявить лишь голкиперу сборной России. Иван Федотов выглядел предельно спокойным и не допустил ни одной ошибки, что и позволило ему вновь сохранить ворота в неприкосновенности. Да, на этот раз у него было значительно меньше работы — за все 60 минут датчане нанесли лишь 16 бросков в створ. Но в подобных ситуациях вратарям зачастую даже тяжелее сохранять концентрацию. Например, за первые два периода он лишь восемь раз вступал в игру, что не помешало ему собраться в нужный момент и не позволить Никласу Йенсену реализовать импровизированный буллит.

Безусловно, не обошлось и без везения. Если во встрече со Швейцарией за Федотова дважды сыграл каркас, то в матче с Данией верный момент упустил нападающий противника. Всё тот же Йенсен имел две возможности отличиться в ходе одной атаки, а второй бросок и вовсе наносил в пустой угол, но не попал в створ с неудобной руки.

Так или иначе, Иван не снизил планку и укрепился в статусе первого номера сборной России. Если в противостоянии с Данией ещё можно было ожидать рокировки во вратарской линии, то в принципиальном и ключевом матче с Чехией на это рассчитывать не приходится. Зато может возникнуть необходимость провести вынужденные изменения в атакующей линии. В первом периоде Артур Каюмов получил травму и впоследствии не смог вернуться на лёд, что вполне может свидетельствовать о тяжёлом повреждении.