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Фетисов: Россия спокойно победит Данию и выйдет на первое место в группе

10.02.2022, 20:18 |

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Дании на Олимпиде в Пекине.

Фетисов: Россия спокойно победит Данию и выйдет на первое место в группе
  • РИА Новости

«У меня никаких сомнений в нашей победе над датчанами нет. Россия спокойно победит Данию и выйдет на чистое первое место в группе. Что касается количества забитых голов, то это совершенно неважно», — цитирует Фетисова Sport24.

Напомним, что в стартовом матче сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 1:0. Встреча с Данией пройдёт 11 февраля. Начало — в 07:10 мск.

Напомним, что в группе также выступает сборная Чехии.

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