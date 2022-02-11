Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022

Состав опубликован в Twitter-аккаунте ФХР.
Вратарь: Федотов (Билялов).
Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Григоренко — Шипачёв.
Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Семёнов — Грицюк.
Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков.
Четвёртое звено: Шарипзянов, Ткачёв — Андронов — Чибисов, Каюмов.
Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 07:10 мск.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что сборная России спокойно победит команду Дании.
Состав на матч с датчанами! Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, прямая трансляция на Первом ✊— Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2022
⠀#Beijing2022pic.twitter.com/9tWChO8teu