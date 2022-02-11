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Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Данией на ОИ-2022

11.02.2022, 06:54 |

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч второго тура группового этапа олимпийского турнира с командой Дании в Пекине.

Состав опубликован в Twitter-аккаунте ФХР.

Вратарь: Федотов (Билялов).

Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Григоренко — Шипачёв.

Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Семёнов — Грицюк.

Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков.

Четвёртое звено: Шарипзянов, Ткачёв — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что сборная России спокойно победит команду Дании.

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