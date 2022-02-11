В Федерации скелетона России оценили результат Третьякова на ОИ-2022 в Пекине

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Президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина оценила четвёртое место Александра Третьякова на Олимпийских играх — 2022.

«Оценю выступление Александра Третьякова как хорошее. Он боролся, внёс большую интригу в соревнования, имел хорошую возможность взять медаль. Немного подвёл второй заезд, на котором он потерял время. На последнем заезде очень мощно выступили китайцы, немцы ушли далеко вперёд, и разрыв был большой. Саша выступил очень достойно, он достоин всяческой похвалы. С точки зрения подсчёта медального зачёта, всё, что не медаль, — это поражение. В человеческом плане это было хорошее выступление. В нашем виде спорта сотые секунды решают», — приводит слова Аникиной «Чемпионат».

По итогам трёх попыток Третьяков шёл на третьем месте, но в последнем заезде пропустил вперёд китайца Янь Вэнана. Победу одержал Кристофер Гротгер из Германии. Второй результат показал его партнёр по сборной Аксель Юнгк.

Ранее сообщалось, что украинский скелетонист показал на Олимпиаде политический плакат «Нет войне».