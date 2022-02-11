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Украинский скелетонист показал на Олимпиаде политический плакат «Нет войне»

11.02.2022, 19:12 |

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продемонстрировал вопреки правилам политический жест на Олимпиде в Пекине.

Украинский скелетонист показал на Олимпиаде политический плакат «Нет войне»
  • Gettyimages.ru

После четвёртой попытки украинец показал на камеру плакат с надписью: «Нет войне на Украине». Таким образом, спортсмен нарушил правила Олимпиады. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.

Немец Кристофер Гротер выиграл золотую медаль в соревнованиях скелетонистов на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен Александр Третьяков расположился в шаге от пьедестала почёта, на четвёртой позиции.

Ранее стала известна причина задержки обработки допинг-пробы Валиевой.

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