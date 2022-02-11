Стала известна причина задержки обработки допинг-пробы Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением по поводу положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА «РУСАДА», причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчётности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», — говорится в официальном заявлении РУСАДА.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Ранее РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.