РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы.

«Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица», — говорится в сообщении.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Ранее сообщалось, что Губерниеву не понятно, почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы только сейчас.