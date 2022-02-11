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Губерниеву не понятно, почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы только сейчас

11.02.2022, 16:25 |

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев недоумевает, почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Губерниеву не понятно, почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы только сейчас
  • Gettyimages.ru

«Не ясно и почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы только после командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Подоплёка понятна и ясна: эта атака не только на Валиеву, но и на весь российский спорт. Но проблема заключается в том, что мы дали повод. Если бы всё было нормально, ничего бы не случилось»,  — заявил Губерниев в интервью RT.

Он отметил, что спортсменку недостаточно оберегают в сложившейся ситуации.

«Сейчас Камила в полном одиночестве ходит по микст-зоне, никто её не сопровождает. Рядом нет ни тренера, ни президента ФФККР. Мне кажется, в сложившейся ситуации спортсменку нужно максимально оградить и обезопасить», — добавил Губерниев.

Ранее Губерниев задавался вопросом, как триметазидин попал в организм Валиевой.

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