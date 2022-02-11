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Американский лыжник: Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга

11.02.2022, 19:47 |

Американский лыжник Ноа Хоффман выступил с критикой в адрес сборной России и обвинил страну в поддержке допинга.

Американский лыжник: Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга
  • Gettyimages.ru

«Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга. И в Пхёнчхане, и здесь, в Пекине, они заявляют, что стали жертвами западного заговора, но при этом празднуют успехи своих спортсменов», — цитирует Хоффмана FasterSkier. 

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин. 

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. 

Фримэн заявил, что видел победу Большунова и грустил, потому что России не должно быть на Олимпиаде.

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