Американский лыжник: Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга

|

Американский лыжник Ноа Хоффман выступил с критикой в адрес сборной России и обвинил страну в поддержке допинга.

«Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга. И в Пхёнчхане, и здесь, в Пекине, они заявляют, что стали жертвами западного заговора, но при этом празднуют успехи своих спортсменов», — цитирует Хоффмана FasterSkier.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Фримэн заявил, что видел победу Большунова и грустил, потому что России не должно быть на Олимпиаде.