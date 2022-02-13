Бородавко назвал сборную России сильнейшей командой в мире по подбору лыжников

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об уровне национальной команды после победы в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, я смотрел гонку в 80-м году. Это были великолепные лыжники. И сегодня по подбору лыжников у нас сильнейшая команда в мире», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он отметил, что каждое поколение российских лыжников старалось завоевать золото в эстафете, но за последние 42 года всегда чего-то не хватало.

«Сейчас подобрались великолепные ребята, которые смогли это сделать. Будем надеяться, что они пришли надолго», — добавил тренер.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин признался, что его захлёстывают эмоции после победы в эстафете.