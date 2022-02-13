Крянин о победе российских лыжников в эстафете: эмоции захлёстывают, нет слов

|

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отреагировал на победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции захлёстывают, нет слов! Это супер, финиш с флагом, пацаны все красавцы! Устюгов выдержал этот натиск. Мы олимпийские чемпионы, ё-маё, очень рад за всех! Лучше не придумаешь», — цитирует Крянина РИА Новости.

По его мнению, ключевым можно назвать каждый из этапов в минувшей гонке.

«Если бы отрыв был меньше на последнем этапе, Клебо имел бы возможность ближе подобраться и оказать сопротивление. Но все отработали здорово — на 180%», — добавил Крянин.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022.