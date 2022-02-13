Матыцин: бронза Латыпова на Играх-2022 войдёт в историю

«Его результат в пасьюте войдёт в историю: это первая награда, выигранная российскими биатлонистам в олимпийских гонках преследования», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
По словам чиновника, на протяжении всей гонки была невероятная борьба в тяжёлых погодных условиях. А Латыпов смог справиться со стрельбой.
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).
Россиянин допустил один промах и финишировал с отставанием от лидера на 35,3 секунды.
Ранее сообщалось, что Логинов, Латыпов и Цветков побегут масс-старт на Играх-2022.