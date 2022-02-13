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Матыцин: бронза Латыпова на Играх-2022 войдёт в историю

13.02.2022, 17:23 |

Министр спорта Олег Матыцин высказался о бронзовой медали Эдуарда Латыпова в гонке преследования в соревнованиях биатлонистов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Матыцин: бронза Латыпова на Играх-2022 войдёт в историю
  • Gettyimages.ru

«Его результат в пасьюте войдёт в историю: это первая награда, выигранная российскими биатлонистам в олимпийских гонках преследования», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По словам чиновника, на протяжении всей гонки была невероятная борьба в тяжёлых погодных условиях. А Латыпов смог справиться со стрельбой.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).

Россиянин допустил один промах и финишировал с отставанием от лидера на 35,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов, Латыпов и Цветков побегут масс-старт на Играх-2022.

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