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Ивлиев — о серебре в шорт-треке: на Играх много зависит от удачи  

13.02.2022, 17:04 |

Россиянин Константин Ивлиев высказался о серебряной медали в соревнованиях по шорт-треку на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ивлиев — о серебре в шорт-треке: на Играх много зависит от удачи  
  • Gettyimages.ru

«В мечтах планировал медаль. На Олимпиаде много всяких казусов случается, эмоции, давление, люди падают, ошибаются. На Играх много зависит от удачи», — цитирует Ивлиева «Матч ТВ».

Спортсмен признался, что его преимущество — это старт в заезде. По его словам, ему комфортнее лидировать в гонке.

Ивлиев 13 февраля завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022. Золото досталось Шаоан Лю из Венгрии. Канадец Стивен Дюбуа занял третье место. 

Ранее сообщалось, что китайский конькобежец Гао Тинъюй завоевал золото ОИ на дистанции 500 метров.

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