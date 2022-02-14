ОКР: важно провести полное расследование в деле с положительной допинг-пробой Валиевой

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В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх 2022 года в Пекине.

«Мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой Валиевой», — сообщает пресс-служба ОКР.

Подчёркивается, что ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам расследования было вынесено справедливое решение по делу Валиевой.

Вместе с тем в Олимпийском комитете России обратили особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен коллегией CAS при вынесении решения.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Игр-2022.