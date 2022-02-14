В WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Игр-2022

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В Международном антидопинговом агентстве прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

Допинг-тест Валиевой не был отмечен как приоритетный при передаче в лабораторию. В WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Олимпиады 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

Также уточняется, что в WADA разочарованы решением CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой.