МОК откажется от церемонии награждения турнира одиночниц, если Валиева будет на подиуме

Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Отмечается, что решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях Олимпиады 2022 года.
Комплект наград в одиночном турнире среди женщин будет разыгран 17 февраля.
Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.
Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.
Ранее МОК отказался от проведения церемонии награждения призёров командного турнира.
IOC EB decides no medal ceremonies following CAS decision on the case of ROC skaterhttps://t.co/rwYeu6Q0kK— IOC MEDIA (@iocmedia) February 14, 2022