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МОК откажется от церемонии награждения турнира одиночниц, если Валиева будет на подиуме

14.02.2022, 13:13 |

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что церемонию награждения в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине отменят, если Камила Валиева попадёт на пьедестал.

МОК откажется от церемонии награждения турнира одиночниц, если Валиева будет на подиуме
  • ©Matthew Stockman/Getty Images

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях Олимпиады 2022 года.

Комплект наград в одиночном турнире среди женщин будет разыгран 17 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее МОК отказался от проведения церемонии награждения призёров командного турнира.

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