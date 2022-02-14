МОК отказался от проведения церемонии награждения призёров командного турнира

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отказаться от проведения церемонии награждения призёров командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях Олимпиады 2022 года.

Церемония награждения должна была состоятся 8 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Игр-2022.