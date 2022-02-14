«Здравый смысл и справедливость восторжествовали»: CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде

| Екатерина Бредина

Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранил в силе снятие временного отстранения с Камилы Валиевой и допустил фигуристку к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Своё решение в CAS объяснили тем, что 15-летняя россиянка является «защищённым лицом», а также несвоевременностью уведомления о положительном допинг-тесте спортсменки. В дальнейшем дело спортсменки рассмотрит РУСАДА, при этом у WADA будет право вновь подать апелляцию.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда сохранила в силе снятие временного отстранения с Камилы Валиевой и допустила её к дальнейшим соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Заседание CAS состоялось в воскресенье и продлилось более шести часов, а на следующий день на официальном сайте организации было опубликовано решение по делу 15-летней фигуристки, в допинг-пробе которой ранее нашли запрещённое вещество триметазидин.

«На основании весьма ограниченных фактов по данному вопросу суд решил, что накладывать на спортсмена временное отстранение не следует», — говорится в заявлении.

Как объясняется в документе, россиянка является «защищённым лицом» и к ней применяются «более низкие санкции». Кроме того, комиссия сочла, что «недопущение Валиевой к участию в Играх нанесёт ей непоправимый вред в этих обстоятельствах». Также судьи учли позднее уведомление лаборатории Стокгольма о результатах теста Камилы, проведённого ещё в декабре 2021 года.

«Это нарушило право спортсменки на юридическую поддержку, хотя подобное несвоевременное извещение не было её виной», — подчёркивается в сообщении.

В Олимпийском комитете России (ОКР), который выступал в суде в качестве ответчика, положительно оценили решение CAS. В организации отметили, что предъявленные защитой аргументы были услышаны комиссией.

«ОКР настаивал на том, что, с учётом всех имеющихся обстоятельств дела, решение об отмене временного отстранения абсолютно обоснованно и полностью отвечает общеправовым фундаментальным принципам справедливости, добросовестности и пропорциональности», — говорится в официальном сообщении ОКР.

Порадовались решению СAS и в Федерации фигурного катания на коньках России. Президент ФФККР Александр Горшков заявил, что «здравый смысл и справедливость восторжествовали». А министр спорта РФ Олег Матыцин отметил принципиальность, с которой судьи подошли к делу.

«Мы очень рады, что Валиева сможет выступить в личном олимпийском турнире в Пекине. Наша спортсменка, мировая рекордсменка, безусловно, этого заслуживает. В командных соревнованиях Камила показала восхитительное катание, которое покорило весь мир, стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела. Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов», — заявил Матыцин.

Однако согласны с мнением министра РФ оказались далеко не все. Глава НОК США Сара Хиршланд также выступила с официальным заявлением. В нём вновь поднимается вопрос допинга в России.

«Мы разочарованы этим решением. Все олимпийское сообщество несёт коллективную ответственность за защиту честности в спорте и за то, чтобы наши спортсмены, тренеры и все имеющие отношение соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают. Похоже, это ещё одна глава в систематическом и повсеместном игнорировании чистого спорта в России. Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать борьбу за чистый спорт от имени спортсменов всего мира», — отметила Хиршланд.

Понятна в данном вопросе и позиция Международного олимпийского комитета. Организация уже отменила церемонию награждения командного турнира фигуристов и заявила, что не будет торжественного мероприятия и в женском одиночном катании, если Валиева попадёт на пьедестал.

Основное разбирательство по делу Камилы, на самом деле, ещё впереди. CAS лишь разрешил фигуристке выступить на Олимпиаде. А уже после Игр состоится заседание РУСАДА, на котором будет определено, есть ли вина спортсменки в употреблении запрещённого вещества. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования.

«ITA признаёт решение CAS оставить в силе решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки Валиевой. Разбирательство по существу нарушения антидопинговых правил, в рамках которого спортсмен может запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке», — отметили в ITA.

Как объяснил спортивный юрист Михаил Прокопец, по пессимистичным прогнозам у Камилы впереди ещё два заседания.

«Это не конец истории. Напомню, что дело находится в юрисдикции РУСАДА, потому что проба была взята на российском чемпионате. После Олимпиады данная организация проведёт разбирательство по существу. А дальше WADA может обжаловать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде, если посчитает, что спортсмен наказан слишком мягко. Всемирное антидопинговое агентство имеет на это право, даже если дело не в его юрисдикции, как в данном случае. С учётом серьёзности кейса, думаю, так и будет», — отмечает Прокопец.

Не остаётся сомнения в участии WADA в деле Камилы после его заявления в понедельник. Организация также разочарована решением CAS. При этом в агентсве утверждают, что в лаборатории в Стокгольме не знали о необходимости проверить анализ фигуристки перед соревнованиями. По их мнению, российская сторона не пометила пробу Валиевой как приоритетную. В организации также пообещали внимательно изучить всю имеющуюся информацию и провести расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Допинговое дело Валиевой выглядит не самым простым, поскольку найденное вещество запрещено принимать и во внесоревновательный период. Ранее в распоряжение RT оказалось исследование WADA, согласно которому при использовании легального препарата от мигрени ломеризина также выявляется триметазидин. Однако, как оказалось позднее, такой вариант в случае с Валиевой рассматривать нельзя.

«Когда принимается данный препарат, помимо триметазидина всегда обнаруживается другой метаболит. Всё сразу видно, и никто никому никаких оповещений не присылает», — отметил источник RT.

Также уже появилась версия, что препарат от сердца на самом деле принимал дедушка спортсменки, а она просто пила из его кружки.

При этом, даже если Камила выиграет личную медаль на Олимпиаде в Пекине, нет уверенности, что она у спортсменки останется. По словам Прокопца, в данном деле очень сложно делать какие-либо прогнозы.

«По общему правилу все награды с момента нахождения допинга и до принятия решения аннулируются. Однако мы не знаем, как оно будет действовать в отношении «защищённого лица», как Валиева, с которого снято временное отстранение. С учётом решения CAS, медаль, даже в случае дисквалификации, может остаться. Но не исключены любые сценарии», — отметил специалист.

Однако эту медаль ещё нужно завоевать. Пока россиянка держится. На тренировке в понедельник она выглядела уверенно, без ошибок исполнив все свои прыжки.