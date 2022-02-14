Валиева чисто откатала короткую программу на тренировке ОИ-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок исполнила короткую программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает «Чемпионат», россиянка выполнила тройной аксель, а также каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп.

Короткую программу фигуристки представят 15 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее депутат Госдумы Светалана Журова высказалась о психологическом состоянии Валиевой после решения CAS.