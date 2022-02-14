Журова высказалась о психологическом состоянии Валиевой после решения CAS

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о психологическом состоянии российской фигуристки Камилы Валиевой, допущенной до индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Пекине, которые состоятся 15 февраля.

«Посмотрим, насколько Этери смогла её подготовить. Но подчеркну, что к Камиле сейчас не должно быть никаких претензий. Даже взрослому человеку с большим жизненным опытом было бы сложно справиться с такой ситуацией. Я думаю, все просто будут наблюдать с замиранием сердца, как она будет прыгать четверные, и каждое её приземление будет встречено аплодисментами в каждом доме», — сказала Журова RT.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру на ОИ-2022.