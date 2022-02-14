Губерниев отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру на ОИ-2022

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Здравое и справедливое решение! Всех поздравляю. Люди вникли в ситуацию. Будем надеяться, что Тутберидзе и её группа всё выдержат и выступят прекрасно. Поэтому ждём прокатов, а потом церемонию награждения, где нам вручат заслуженные золотые медали! Старт покажет, выдержит ли Камила всё то, что на неё свалилось. Сил ей — душевных и физических!» —цитирует Губерниева «Чемпионат».

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал решение CAS по Валиевой лучшей новостью в День святого Валентина.