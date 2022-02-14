Ягудин назвал решение CAS по Валиевой лучшей новостью в День святого Валентина

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Безумно рад, что Камилу Валиеву допустили до личного турнира Олимпийских игр! Лучшая новость в День святого Валентина», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее источник RT опроверг информацию о том, что одной из причин выявления запрещённого вещества триметазидина в организме Валиевой мог стать легальный препарат от мигрени ломеризин.