«Мы уверены, что Камила невинна и чиста»: что известно о разбирательстве по делу Валиевой на Играх в Пекине

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой состоится в воскресенье, 13 февраля, а решение будет оглашено на следующей день. Пока же спортсменка полноценно готовится к личному турниру на Олимпиаде. Тренер рекордсменки Этери Тутберидзе впервые прокомментировала происходящее, назвав сложившуюся ситуацию противоречивой и сложной. МОК призывает к спокойствию, российские эксперты надеются, что решение будет непредвзятым, в то время как автор издания The Washington Post заявляет, что дело 15-летней россиянки дискредитирует всю антидопинговую систему.

«Мы со спортсменами и в беде, и в радости до конца»

Ситуация вокруг Камилы Валиевой развивается в течение четырёх дней, и всё это время команда спортсменки не комментировала происходящее. В субботу тренер Этери Тутберидзе впервые публично высказалась об обвинениях своей воспитанницы в употреблении допинга.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», — заявила специалист Первому каналу.

Она заверила, что Камила не осталась один на один со своей проблемой, а получает всестороннюю поддержку.

«Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», — подчеркнула Тутберидзе.

В субботу, как и днём ранее, Камила вышла на тренировку в Пекине. Она упала при попытке исполнить тройной аксель и даже расплакалась в конце тренировки, уткнувшись в плечо Тутберидзе. Очевидно, что психологическое состояние фигуристки оставляет желать лучшего, хотя она старательно борется со стрессом. На этот раз после тренировки Камила прошла через микст-зону не в одиночестве, закрыв лицо кофтой, а с гордо поднятой головой и улыбаясь — в сопровождении пресс-атташе Олимпийского комитета России Константина Выборнова. Отечественные журналисты при этом проводили её аплодисментами. Иностранные репортёры больше не пытались задавать спортсменке провокационные вопросы. Возможно, свою роль тут сыграли слова главы пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, который призвал представителей прессы вести себя более гуманно.

«Речь идёт о 15-летней спортсменке, но места угрозам ни при каких обстоятельствах нет, очень просим оставаться уважительными друг к другу. Я думаю, всем надо принять таблетку для хладнокровия», — сказал он во время традиционного ежедневного брифинга.

В свою очередь, хореограф группы Тутберидзе Алексей Железнов написал в Instagram, что его зарубежные друзья возмущены делом Валиевой, а также заметил, что взрослым людям не пристало сражаться с ребёнком.

«Эх вы, взрослые дяди и тети, с кем воюете? С ребёнком воюете! С девочкой, которая всю жизнь свою к этому шла, вкалывая, как раб на галерах. Мои друзья из Канады, США, Европы, России и так далее пишут мне: они глубоко возмущены всем этим происходящим шабашем и плясками на душе юной девочки. Весь мир со слезами наблюдает за этой историей. Так нельзя», — подчеркнул он.

Буквальным подтверждением его слов стала заметка в американском издании The Washington Post. По мнению колумнистки Салли Дженкинс, обвинения в адрес россиянки — это моральная катастрофа, произошедшая из-за пуританской антидопинговой риторики о «нулевой терпимости».

«Это привело к обвинению невиновного. Посмотрите на Валиеву, просто посмотрите на неё. В ней нет ничего кроме врожденной грации и величия», — написала журналистка.

Она добавила, что ни одно вещество в мире не может повлиять на артистичность Камилы, кроме вдохновения, с которым она катается. А заодно напомнила о страданиях спортсменов от «несносной неряшливости» WADA при анализе проб.

«Это дело очень простое. Система тестирования дала маху, и нет ни одной причины наказывать Валиеву», — резюмировала Дженкинс.

А судьи кто?

В субботу CAS огласил состав выездной панели, которая решит дальнейшую судьбу Валиевой на Олимпиаде. Председателем её будет итальянец Фабио Иудика, помимо него в рассмотрении примут участие американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.

Многих сильно обеспокоило присутствие в составе панели представителя США и его возможная предвзятость. Особенно учитывая то, что он входил в состав коллегии CAS, которая отказала российским легкоатлетам в праве принять участие на Играх в Рио-де-Жанейро. Однако, по мнению спортивного юриста Артёма Пацева, эти переживания не имеют под собой оснований.

«Не надо беспокоиться по поводу американца. Джеффри Бенц — очень опытный судья, пожалуй, самый опытный из трёх. Да, он был в коллегии, которая не позволила 68 российским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2016 года, только был назначен на дело Олимпийским комитетом России. И, наверное, ОКР из 400 других выбрал именно Бенца не потому, что он предвзятый и американец», — сказал Пацев RT.

Что касается Иудики, то, по словам Пацева, он опытный арбитр, но специализируется на футбольных делах. Его можно назвать самым независимым в этом разбирательстве. Дать характеристику судье из Словении Пацев затруднился, но известно, что Ракочевич — бывшая спортсменка, в юности выступала за национальную сборную по горным лыжам, а в CAS принимала участие в делах по самым разным видам спорта — от гольфа до футбола.

«Непринципиально из какой страны арбитр. Всё зависит не от национальности и паспорта, а от его профессиональных и человеческих качеств. Американец он, китаец, француз, словенец — мы будем надеяться, что арбитр будет судить и рассматривать дело нашей спортсменки профессионально. Хочется надеяться, что в данном решении не будет никакой политики, а будет абсолютно профессиональное, взвешенное, справедливое решение», — заявил по этому поводу депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Защищать интересы Валиевой во время разбирательства будет швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, которая ранее представляла интересы РУСАДА в деле против ВАДА, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.