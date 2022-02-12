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В Германии считают, что Валиева могла принимать таблетки, не зная их предназначения

12.02.2022, 01:06 |

Немецкое издание Sportschau связывает положительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой с появлением в группе её тренера Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, ранее отбывавшего наказание за нарушение антидопинговых правил.

В Германии считают, что Валиева могла принимать таблетки, не зная их предназначения
  • globallookpress.com
  • © Liu Xiao/XinHua

Перед Играми-2008 Шветский был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и впоследствии взял вину на себя, за что был дисквалифицирован. Рядом с Валиевой Шветского впервые был замечен в октябре.

«Российские источники, близкие к ФФККР, сообщили, что на тренировочных сборах под руководством Тутберидзе фигуристам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Им не говорили, что именно находится в этих таблетках. Это всё напоминает происходившее в фигурном катании в ГДР. Там также якобы давали витаминные препараты. Но позднее было доказано, что зачастую это были анаболические стероиды», — пишет издание Sportschau.

Ранее Радимов признался, что не понимает, зачем Валиевой нужен допинг.

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