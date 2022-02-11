Радимов: не понимаю, зачем Валиевой нужен допинг

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой, которая в настоящий момент находится на Олимпийских играх в Пекине.

«Ситуация вокруг Камилы Валиевой — это просто шок. Я не понимаю, зачем ей нужен допинг. Проблему с запрещённой фармакологией часто обсуждал с олимпийской чемпионкой Игр-2016 по гандболу Аней Вяхиревой. Мы с ней дружим. Она всегда говорила: «Мы и без допинга всех побеждаем!» Думаю, что и Валиева могла бы это сказать», — цитирует Радимова «Спорт уик-энд».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир. Второе место заняла команда США.

Ранее Роднина выразила мнение, что скандал с Валиевой толкает ISU повысить возрастной ценз.