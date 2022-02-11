Роднина считает, что скандал с Валиевой толкает ISU повысить возрастной ценз

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что, оправдывая положительную допинг-пробу Камилы Валиевой её возрастом, Россия подталкивает Международный союз конькобежцев (ISU) к поднятию возрастного ценза в фигурном катании.

«Единственное, что хочется добавить после официальных заявлений МОК, ITA и WADA, — девочку жалко. А те, кто её подвёл к положительной допинг-пробе, должны за это ответить. Иначе это всё напрасно. Разговоры о том, что она маленькая и хрупкая, — это пустая трата времени. Маленькая девочка выступает на взрослой Олимпиаде. Значит, этим скандалом мы сами подталкиваем ISU к тому, чтобы поднять возрастной ценз. Мы сами себя толкаем туда, куда не хотим идти и где не хотим оказаться. Понятное дело, что Камила — несовершеннолетняя девочка, она ни за что отвечать не будет. Рядом с ней есть взрослые люди — родители, тренерский штаб, врачи. Они несут за это ответственность. Как бы ни решился вопрос, дадут ей выступить или нет, наградят нас медалями за командный турнир или нет, после этого события МОК вновь сделает свои выводы и примет какие-то решения», — приводит слова Родниной Sport24.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир. Второе место заняла команда США.

Ранее Истягина-Елисеева рассказала, как можно уберечь Валиеву и её тренеров от акта Родченкова.