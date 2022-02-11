Истягина-Елисеева рассказала, как можно уберечь Валиеву и её тренеров от акта Родченкова

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Директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты России от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева высказалась о положительной допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой.

«Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США может привлечь россиян, причастных к делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с актом Родченкова. Этот документ, одобренный сенатом США в 2020 году, подразумевает уголовное преследование по всему миру нарушителей антидопинговых правил, чьи действия затронули американских спортсменов. Наказание — лишение свободы сроком до десяти лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц или $1 млн для юрлиц. Закон касается также тренеров и персонала. Представим ситуацию: наша команда по фигурному катанию летит в одну из стран, «подконтрольных» США. В это время поступает запрос из США на экстрадицию тренерского штаба, чиновников ФФККР, спортсменов для расследования в рамках акта Родченкова. Что мы можем сделать в таком случае? Вариантов немного. Первый — выразить озабоченность. Второй — в рамках правового поля бороться в американских судах и юридически оспаривать экстрадицию или заключение. Третий вариант, как бы дико он не звучал, отбивать своих силой», — сказала Истягина-Елисеева.

Также член ОПРФ предложила вернуться к советскому методу сопровождения спортсменов сотрудниками спецслужб.

«Можно вернуться во времена СССР и обеспечивать наших спортсменов советниками «из конторы», которые будут их оберегать и защищать. Спортсменов на соревнования придется возить военно-транспортной авиацией. Проживать спортсмены смогут на территории дипломатических представительств или, если город приморский, на бортах военных кораблей. Этот вариант развития событий мне не по душе, но чего не сделаешь для защиты своих. Возможно, нам следует принять аналогичный «закон Родченкова» и добиваться наказания иностранных граждан, не обязательно спортсменов, деятельность которых «несёт вред Российской Федерации», и просто формировать «обменный фонд», — добавила Истягина-Елисеева.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир. Второе место заняла команда США.

Ранее Губерниев раскритиковал Тутберидзе за отказ комментировать ситуацию с Валиевой.