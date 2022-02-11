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Валиева трижды упала на второй тренировке за день на Олимпиаде

11.02.2022, 09:17 |

Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую за день тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева трижды упала на второй тренировке за день на Олимпиаде
  • AFP
  • © Anne-Christine POUJOULAT

Как сообщает «Матч ТВ», на второй тренировке Валиева исполняла произвольную программу, в ходе которой дважды упала с четверного тулупа и один раз — с тройного флипа. При этом четверной сальхов и тройной аксель ей удалось выполнить чисто.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. 

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. 

При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что важно продолжать бороться за Валиеву.

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