Губерниев: важно продолжать бороться за Валиеву

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Теперь максимально важно продолжать бороться за Валиеву! Объяснять, доказывать! Важно сражаться за каждого нашего спортсмена, если возникает необходимость! А спортсменам ни в коем случае не применять запрещённые препараты! Так победим!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее ОКР выступил с заявлением по ситуации с Валиевой.