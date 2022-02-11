ОКР выступил с заявлением по ситуации с Валиевой

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Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу ситуации с положительным тестом на допинг у отечественной фигуристки Камилы Валиевой.

«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — приводит слова из заявления «Матч ТВ».

Отмечается, что спортсменка на данный момент имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях без ограничений вплоть до возможного иного итогового решения Спортивного арбитражного суда относительно её присутствия на Играх в Пекине.

«С учётом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру», — говорится в сообщении ОКР.

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Это подтвердили 11 февраля в ITA.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиева второй раз за день вышла на тренировку на Играх в Пекине.