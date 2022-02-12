Валиева расплакалась после неудачной тренировки на Олимпиаде в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой провела тренировку на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Валиева зашла на аксель в три с половиной оборота, но упала, затем она чисто исполнила каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп, сообщает ТАСС.

После неудачного проката Валиева не смогла сдержать слёз и расплакалась.

Валиева занималась на льду Столичного дворца спорта в Пекине. С нею участие в тренировке приняла другая россиянка — Анна Щербакова.

Фигуристки готовятся к старту в соревнованиях в женском одиночном катании. Турнир начнётся 15 февраля.

15-летнюю фигуристку могут на допустить к участию в соревнованиях из-за подозрений в употреблении запрещённых препаратов.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал историю с положительным результатом допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.